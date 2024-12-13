Лионель Месси поделился кадрами своего визита в Баку - ВИДЕО

Один из лучших игроков в истории мирового футбола Лионель Месси поделился на своей странице в соцсети İnstagram кадрами своего визита в Баку.

На видео запечатлены самые запоминающиеся моменты визита легендарного футболиста.

На днях столицу Азербайджана посетил Лионель Месси — легенда футбола, чье имя ассоциируется с мастерством.

Вместе с ним в Баку прибыли его звездные товарищи — Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Этот визит стал не просто спортивным событием, но и важным моментом для всей страны.