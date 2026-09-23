Сборная Азербайджана обыграла Таджикистан в товарищеском матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана одержала победу над Таджикистаном в товарищеском матче в Баку — 1:0.

Единственный гол был забит на 58-й минуте. Турал Байрамов пробил со штрафного, мяч попал в перекладину, после чего отскочил в ворота. Позже гол был записан как автогол вратаря сборной Таджикистана Олега Баклова.

В концовке встречи гости усилили давление на ворота Азербайджана. Эмиль Балаев отразил дальний удар Мухаммаджона Рахимова, а в добавленное время справился с ударом Зоира Джурабоева после углового.

Азербайджанская сборная сумела сохранить минимальное преимущество и довести матч до победы.

Для команды Айхана Аббасова эта встреча стала последней проверкой перед стартом в Лиге наций УЕФА. 27 сентября сборная Азербайджана проведёт выездной матч против Литвы.

21:25

В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Таджикистана открыт счёт.

На 58-й минуте Турал Байрамов отличился эффектным ударом и вывел сборную Азербайджана вперёд — 1:0.

21:19

В Баку проходит второй тайм товарищеского матча между футбольными сборными Азербайджана и Таджикистана.

После первых 45 минут команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Встреча проходит на стадионе «Палмс Спортс Арена».

Для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова этот матч является последней проверкой перед стартом в Лиге наций УЕФА.

27 сентября азербайджанская команда сыграет на выезде с Литвой.