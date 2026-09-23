Сборная Азербайджана обыграла Таджикистан в товарищеском матче - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Сборная Азербайджана одержала победу над Таджикистаном в товарищеском матче в Баку — 1:0.
Единственный гол был забит на 58-й минуте. Турал Байрамов пробил со штрафного, мяч попал в перекладину, после чего отскочил в ворота. Позже гол был записан как автогол вратаря сборной Таджикистана Олега Баклова.
В концовке встречи гости усилили давление на ворота Азербайджана. Эмиль Балаев отразил дальний удар Мухаммаджона Рахимова, а в добавленное время справился с ударом Зоира Джурабоева после углового.
Азербайджанская сборная сумела сохранить минимальное преимущество и довести матч до победы.
Для команды Айхана Аббасова эта встреча стала последней проверкой перед стартом в Лиге наций УЕФА. 27 сентября сборная Азербайджана проведёт выездной матч против Литвы.
21:25
В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Таджикистана открыт счёт.
На 58-й минуте Турал Байрамов отличился эффектным ударом и вывел сборную Азербайджана вперёд — 1:0.
21:19
В Баку проходит второй тайм товарищеского матча между футбольными сборными Азербайджана и Таджикистана.
После первых 45 минут команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Встреча проходит на стадионе «Палмс Спортс Арена».
Для сборной Азербайджана под руководством Айхана Аббасова этот матч является последней проверкой перед стартом в Лиге наций УЕФА.
27 сентября азербайджанская команда сыграет на выезде с Литвой.