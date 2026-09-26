Победа Джорджа Расселла в Баку вошла в топ-10 самых плотных финишей в истории Формулы-1

Победа британского пилота Mercedes Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана вошла в десятку самых плотных финишей в истории Формулы-1.

В Баку Расселл опередил финишировавшего вторым Макса Ферстаппена из Red Bull всего на 0,196 секунды. Это самый близкий финиш в чемпионате с 2002 года.

Результат занял десятое место в списке самых минимальных разрывов между победителем и вторым местом в истории Формулы-1.

На девятой позиции находится Гран-при Австрии 2002 года, где Михаэль Шумахер опередил Рубенса Баррикелло на 0,182 секунды.

Рекорд принадлежит Гран-при Италии 1971 года. Тогда Питер Гетин победил Ронни Петерсона с преимуществом всего 0,010 секунды.