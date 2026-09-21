Представители УЕФА провели предварительный осмотр Бакинского олимпийского стадиона (БОС).

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы клуба "Сабах" Эльнур Гамидов.

Он подчеркнул, что все работы будут завершены к матчу второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА:

"Проведен предварительный осмотр арены. Требования УЕФА к этому этапу известны. В настоящее время ведутся работы в данном направлении. Все работы рассчитаны на то, чтобы стадион был полностью готов к назначенному времени. Ожидается, что представители УЕФА в ближайшие дни вновь прибудут в Баку для осмотра".

Отметим, что свой второй матч в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" проведет на БОС. 13 октября бакинский клуб примет чешскую "Славию".