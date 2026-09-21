Стартовала продажа единых билетов на домашние матчи «Сабаха» в Лиге чемпионов

Футбольный клуб «Сабах» объявил о начале продажи единых билетов на четыре домашних матча общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стоимость абонементов составляет от 35 до 285 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе столичного клуба, один билет позволит болельщикам посетить все четыре встречи на Бакинском олимпийском стадионе.

«Сабах» примет чешскую «Славию», дортмундскую «Боруссию», испанскую «Барселону» и итальянский «Наполи».

Приобретенные билеты не подлежат возврату, обмену или восстановлению.

Они будут доступны только в формате QR-билетов. Для их использования болельщикам необходимо войти в мобильное приложение iTicket.AZ с учетной записи, через которую была совершена покупка.

QR-коды будут активироваться только в дни проведения соответствующих матчей.