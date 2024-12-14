Названо количество иностранцев, посетивших Азербайджан с начала года

Общее количество иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-ноябре 2024 года, составило 2 миллиона 412 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом сказал советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде во время медиатура для представителей СМИ, организованного совместно Госагентством по туризму и туристическим центром "Шахдаг" и посвященного итогам деятельности за 2024 год и началу зимнего туристического сезона в Азербайджане.

По его словам, это на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

К.Гулузаде отметил, что в целом в 2024 году эта цифра прогнозируется на уровне 3 миллионов человек, а согласно соответствующим темпам роста, к 2028 году это будет 4 миллиона человек ежегодно.

Советник председателя также сказал, что за указанный период было осуществлено 24 519 коммерческих рейсов в Азербайджан, что означает рост на 18 процентов по сравнению с предыдущим периодом, и в связи с этим с января по октябрь в секторе размещения туристов и общественного питания в номинальном выражении образовалась добавленная стоимость в размере 2,49 миллиарда манатов, что больше на 11,3 процента.