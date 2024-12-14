Почтена память Рашида Бейбутова - ФОТО

14 декабря в 109-ю годовщину со дня рождения всемирно известного певца, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии, Героя Социалистического Труда Рашида Бейбутова на Аллее почетного захоронения была почтена его память, на могилу возложены цветы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии почтения памяти приняли участие коллектив Азербайджанского государственного театра песни, созданного выдающимся артистом и носящего его имя, и члены семьи певца.

Были прочитаны молитвы за упокой души артиста и почтена его светлая память.

Отметим, что в 1966 году певец, горячо любящий родную страну, организовал Театр песни, сочетающий в себе различные жанры музыки и эстрадного искусства, такие как балет и пантомима, был солистом и художественным руководителем этого театра. За 55 лет творческой деятельности Рашид Бейбутов посетил более 100 стран мира. Он также создал уникальные образы в нашем отечественном кинематографе.

Великий певец, покоривший сердца своим необыкновенным голосом, родился в Тбилиси в 1915 году в семье певца Меджида Бейбутова. Начал выступать в Тбилиси в 1930 году, был солистом Азербайджанской государственной филармонии, Театра оперы и балета, организатором и руководителем государственного концертного ансамбля.

Незабвенный исполнитель скончался 9 июня 1989 года в Москве.