В тяжелом ДТП в Губе погиб один, пострадали три человека

В селе Учгюн Губинского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, водитель легкового автомобиля Lexus потерял управление, после чего транспортное средство съехало с проезжей части и упало в овраг.

В ДТП находившийся за рулем легковушки житель Хачмазского района Оруджев Шамиль Зехйеддин оглу, 1979 года рождения, погиб, а его пассажиры - Оруджев Фаиг Теймур оглу, 1985 года рождения, Демиров Ратиг Рафиг оглу, 1978 года рождения, и Абдуллаев Джейхун Фархад оглу, 1977 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.