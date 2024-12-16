В Азербайджане запущено онлайн-оформление обязательного страхования электромобилей
С сегодняшнего дня в Азербайджане началось онлайн-оформление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев электромобилей.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Бюро обязательного страхования.
Теперь водители могут получить соответствующий сертификат посредством веб-сайтов страховых компаний, а также на сайте Бюро.
«Данные реформы нацелены на развитие страховых услуг в Азербайджане, защиту прав страхователей и обеспечение доступности страховых продуктов», - говорится в сообщении.
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