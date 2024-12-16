Sobsan отметил свое 25-летие грандиозным гала-вечером – ФОТО - ВИДЕО

Первый в Азербайджане местный бренд красок Sobsan отметил свое 25-летие грандиозным гала-вечером.

25 лет назад, в 1999 году, в производственную жизнь вступила первая местная марка красок Кавказа и независимого Азербайджана - Sobsan, и за прошедшие годы она стала брендом, которому доверяют в лакокрасочной промышленности благодаря высокому качеству, инновационным вариантам продукции и подходу, ориентированному на удовлетворение потребностей клиентов.

14 декабря в отеле Four Seasons торжественно отметили гала-вечер, посвященный 25-летию бренда. Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики и минуты молчания в память наших героических шехидов, погибших за территориальную целостность Родины.

На вечере присутствовали ряд государственных чиновников, представители частного сектора, иностранные гости, представители компаний-партнеров, а также представители СМИ и известные артисты.

Выступивший на мероприятии соучредитель компании Зограб Сабзалиев поприветствовал гостей вступительной речью, а на 25-летии Sobsan рассказал не только о своих прошлых успехах, но и о своих будущих целях и перспективах, подчеркнув, что полон решимости укрепить свои позиции как на международном, так и на местном рынке. Он рассказал об успешной экспортной деятельности в 15 странах мира.

С поздравительными речами по случаю юбилея выступил ряд гостей - председатель Совета директоров «MUSIAD Азербайджан» Рашад Джабирли, директор департамента рекламы и маркетинга медиацентра «Хазар» Гохан Озкундакчи, партнер Sobsan Boya по Республике Узбекистан Тимур Мирполадов и другие. Вечер стал более красочным и незабываемым благодаря интересным выступлениям известных артистов.

Как бренд Sobsan, мы благодарим всех наших партнеров и клиентов за веру и доверие к нам!

Sobsan - Мир прекрасен таким, каким его рисуют!

www.sobsan.com

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