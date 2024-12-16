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В Азербайджане планируют ужесточить штрафы за нецелевое использование земель

First News Media16:52 - Сегодня
В Азербайджане планируют ужесточить штрафы за нецелевое использование земель

В Азербайджане могут повысить штрафы, предусмотренные Кодексом об административных проступках за нецелевое использование земель.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Государственной службы по вопросам имущества Ильгар Набиев на брифинге, посвященном изменениям в Земельный кодекс.

По его словам, поправки направлены на обеспечение правильного использования земель и защиту земельных ресурсов.

«Необходим пересмотр размеров штрафов. Это важно для защиты земельных участков, продовольственной безопасности и повышения экономической отдачи», - отметил он.

Набиев подчеркнул, что в настоящее время штрафы за нарушение земельного законодательства остаются низкими. Например, за незаконное использование сельскохозяйственной земли сумма штрафа составляет 600-700 манатов, что недостаточно для сдерживания подобных нарушений.

Он также отметил, что в среднем на одного жителя Азербайджана приходится 16-18 соток посевной земли, а в сельскохозяйственных районах – 35-40 соток.

«Для продовольственной безопасности страны важно обеспечить целевое и рациональное использование земель», - резюмировал представитель Службы.

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