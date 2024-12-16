С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается Неделя медиаграмотности.

В рамках недели, организованной Агентством развития медиа при партнерстве соответствующих государственных и частных структур, академических учреждений, институтов медиа и гражданского общества, которая пройдет 16-22 декабря, планируется проведение просветительских мероприятий, медиа-компаний в медиа и социальных сетях, подкастов, тренингов для различных целевых групп в Баку и регионах, а также вебинаров и медиатуров, осуществление проекта Smart Media на ASAN Radio, реализация программ ТОТ для академического состава, преподающего направления медиа и коммуникации, сдача в пользование онлайн курса на платформе medialiteracy.media.gov.az, организация традиционной конференции по медиаграмотности.

Источник: АЗЕРТАДЖ