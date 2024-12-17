Завтра в Баку ожидается мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра, 18 декабря, ожидается переменная облачность, вечером местами возможны осадки в виде мокрого снега.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, юго-западный ветер днем сменится ​​умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в горных районах утром ожидаются мокрый снег и снег. Местами туман. Ветер западный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 9-14° тепла. В горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.