SİMA İmza интегрирована в систему интернет-банкинга Xalq Bank

ООО AzInTelecom, функционирующее при Министерстве цифрового развития и транспорта, и ОАО Xalq Bank заключили новое соглашение о сотрудничестве.

Цифровая подпись нового поколения - SİMA, разработанная ООО AzInTelecom, была успешно интегрирована в мобильное приложение и систему интернет-банкинга XalqOnline.

Теперь физические лица могут использовать Sima İmza для осуществления операций, требующих электронной подписи в приложении и системе XalqOnline.

Посредством данного цифрового решения можно осуществлять внутренние и международные денежные переводы и конвертации в системе XalqOnline. Клиенты банка также могут обратиться в банк, заполнив и подписав соответствующую онлайн-форму с помощью SİMA İmza. К числу таких запросов относятся заказы дебетовых карт, заявки на получение кредитов и открытие счетов.

Необходимо отметить, что благодаря цифровой подписи нового поколения SİMA снижается зависимость пользователей от центров клиентского обслуживания, а также уменьшаются нагрузка и расходы организаций.

SİMA İmza может быть интегрирована в любую систему, предоставляя пользователям возможность с легкостью подписывать документы в неограниченном количестве.

Цифровая подпись нового поколения, предоставляемая через мобильное приложение SİMA, является бесплатной для граждан. Для более подробной информации посетите веб-сайт www.sima.az или свяжитесь с Контактным центром по номеру «157».

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