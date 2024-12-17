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Сильный ветер и интенсивные осадки: Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Баку и районах страны

First News Media17:19 - Сегодня
Сильный ветер и интенсивные осадки: Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Баку и районах страны

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов предупреждает об ухудшении погодных условий на территории страны.

По прогнозам синоптиков, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 18 декабря до дневных часов 19 декабря временами ожидаются осадки.

Местами и временами осадки будут интенсивными, вечером и ночью на полуострове местами возможен мокрый снег.

В районах Азербайджана утром 18 декабря, начиная с горных территорий, до второй половины 19 декабря временами ожидаются осадки, мокрый снег и снег. Осадки местами могут быть интенсивными.

Национальная гидрометеорологическая служба также объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром.

Прогнозируется, что 18 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, в то же время в некоторых регионах усилится ветер.

В Лачине, Нефтчале, Огузе, Габале, Шамахе, Исмаиллы, Хызы, Шеки, Загатале, Гобустане, Гёйчае, Зангилане, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Аглаше, Уджаре, Кюрдамире, Евлахе, Тертере, Барде, Агдаме, Агджабеди, Зардабе, Мингячевире, Геранбоек, Нафталане, Гёйгёле, Гяндже, Самухе, Шабране, Хачмаз, Гахзе, Агсу, Балакяне, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Ширване, Сиязане, Билясуваре, Губе, Дашкесане, Гедабее, Шамкире, Товузе, Агстафе, Газахе временами ожидается западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

В Баку и на Абшероне, а также в Кяльбаджаре, в соответствии с оранжевым предупреждением временами прогнозируется юго-западный ветер скоростью 20.8-28.4 м/сек.

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