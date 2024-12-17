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Азербайджан обнародовал приоритеты председательства в СВМДА - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:20 - Сегодня
Азербайджан обнародовал приоритеты председательства в СВМДА - ОБНОВЛЕНО

Сегодня при организации Азербайджана состоялось в виртуальном формате 7-е заседание Совета министров иностранных дел Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщили в МИД, в заседании приняли участие министры, государственные министры, заместители министров, а также руководители делегаций из 27 стран-членов, которые выступили с речами. В мероприятии также приняли участие главы 3 государств-наблюдателей и 8 международных организаций-партнеров.

На 7-м заседании Совета министров председательство в СВМДА перешло от Казахстана к Азербайджану. Выступая на заседании, министр Джейхун Байрамов поблагодарил государства-члены за доверие, оказанное стране. Он отметил, что в период усиления многополярности и столкновения с новыми вызовами азиатский континент должен реагировать на эти вызовы в условиях единства и сотрудничества, а также на основе принципа совместной ответственности, и что СВМДА является уникальной платформой для дальнейшего развития этого сотрудничества и преодоления вызовов.

В связи с тем, что председательство Азербайджана в СВМДА посвящено теме "Более сильное СВМДВ - координация, цифровизация и устойчивое развитие в Азии", было отмечено, что трансформация и институциональное развитие СВМДА, укрепление сотрудничества через реализацию мер по построению доверия и содействие совместной деятельности СВМДА с другими международными и региональными организациями являются 3 основными

приоритетами.

Министр Джейхун Байрамов также подчеркнул, что Азербайджаном на 2025 год запланировано проведение более 20 мероприятий по 5 измерениям СВМДА. В частности, особое внимание будет уделено таким направлениям, как транспортные коридоры, развитие малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство, кибербезопасность, окружающая среда, молодежь, туризм, охрана культурного наследия, гуманитарное разминирование, наука и образование.

Было отмечено, что председательство Азербайджана в СВМДА уделяет особое внимание повышению международной активности Совета и расширению партнерских отношений с другими международными и региональными организациями.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил отчет о деятельности Совета в 2020-2024 годах - в период председательства Казахстана.

По итогам заседания были приняты заявление Совета министров о 25-летии "Декларации о руководящих принципах отношений между государствами-членами СВМДА", решение Совета министров о модальностях реализации мер по построению доверия, проекты меморандумов по обновленной версии каталога мер по построению доверия и об учреждении Сети партнерства ведущих университетов государств-членов СВМДА.

17:24

Институционализация СВМДА, в том числе и укрепление ее институционального и финансового потенциала как полноценной международной организации, будет в числе приоритетов председательства Азербайджана в этой структуре.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на 7-м заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР.

«Председательство Азербайджана будет также сосредоточено на расширении партнерства СВМДА с другими международными и региональными организациями для повышения ее глобальных позиций как инклюзивной региональной платформы», - сказал министр.

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