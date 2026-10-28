Пашинян: Не может быть так, чтобы Азербайджан ничего не получил, а мы получили всё

«Мы идем на налаживание отношений с Турцией и Азербайджаном с целью преодоления статуса форпоста», - заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, когда в Армении слышны голоса из Азербайджана и Турции, то здесь начинается буря. «Но мы хотим, чтобы был подписан мир. Но не может быть такого, чтобы при этом Азербайджан ничего не получил, а мы бы все получили?», - сказал Пашинян, обращаясь к оппозиции, которую он назвал при этом «группой маргиналов».

«Чего хочет оппозиция? Ведь если у Армении не будет нормальных отношений с Азербайджаном, Турцией, Грузией и Ираном, Армения будет форпостом. Оппозиция хочет, чтоб именно так и было. Для этого ей нужно, чтобы не было мира, им нужно защитить свои деньги, потому что их деньги под замком», - сказал Пашинян.

Пашинян обвинил оппозицию в том, что она «орет насчет Азербайджана и не замечает, что вот уже более года через Азербайджан в страну идут поезда. Что вы предлагаете, закрыть дорогу? Мы идем на налаживание отношений с Турцией и Азербайджаном с целью преодолеть свой статус форпоста. И то, что мы делаем, не секрет, все открыто и публично. Не может быть достижения мира в условиях конфликта с Азербайджаном. Те, кто этого хочет, они против государственности Армении. Потому что государство не дает им возможности грабить. А им нужен форпост, чтобы своими бывшими генералами, бывшими руководителями и олигархами продолжать грабить Армению», - сказал Пашинян.

Источник: arminfo