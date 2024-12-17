Высота волн в Каспийском море достигла 4-х метров – ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны осадков не наблюдается.

В соответствии с оранжевым уровнем предупреждения сила северо-западного ветра временами достигает 28 м/с - в Шеки, 24 м/с - в Лачине, 23 м/с - в Огузе, 22 м/с - в Тертере, в соответствии с желтым предупреждением - 19 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.

По данным станции «Нефтяные Камни», высота волн в море достигла 4-х метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 3 градуса тепла, в низменных районах – 2 градуса, в НАР - до 7-ми, в горных районах - до 10 градусов мороза.