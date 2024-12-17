Новые факты о ликвидированном в Гусаре вооруженном человеке: Ходил с флагом ИГИЛ

Стали известны новые факты о ликвидированном в Гусаре вооруженном человеке.

Отмечается, что последователь радикального течения ислама, ранее неоднократно судимый 30-летний Алхас Шихметов ходил по селу с оружием и пугал людей. Особенно жителей ввергала в панику повязка с эмблемой ИГИЛ, которой он перевязывал голову.

Шихметов оказал вооруженное сопротивление полиции, проведшей операцию по его обезвреживанию на основании жалоб местных жителей.

Отмечается, что ситуация накалилась до предела и была близка к тому, чтобы выйти из-под контроля. В конце концов радикал был ликвидирован сотрудниками полиции.

Источник: Lent.az