Ожидается, что ПЭТ для диагностики онкозаболеваний станет доступной через ОМС

Подсчитываются расходы на включение в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), используемой при диагностике онкологических заболеваний.

Как сообщает АПА, об этом председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев заявил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что в этом направлении ведутся переговоры с Национальным онкологическим центром: «Количество этих аппаратов должно быть увеличено, а исследование - доступно населению. В 2025 году общественность будет проинформирована об окончательных результатах».