В Азербайджане зарплата хирургов, гинекологов и травматологов в 2024 году составила 3300-3600 манатов

Среднемесячная зарплата травматологов, включая бонусы, в 2024 году выросла до 3600 манатов, хирургов общего профиля и акушеров-гинекологов - до 3300 манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что рост зарплат врачей обусловлен расширением пакет услуг по ОМС и повышением тарифов на ряд медицинских услуг.

Заур Алиев также добавил, что после внедрения обязательного медицинского страхования средняя заработная плата младшего медицинского персонала выросла с 270 до 410 манатов, среднего - с 320 до 540 манатов.