На обеспечение амбулаторных больных медикаментами выделят 40 млн манатов

Обеспечение амбулаторных больных необходимыми медикаментами начнется во втором полугодии 2025 года, на эти цели в следующем году планируется направить 40 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что на первом этапе будут выделяться лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором - пищеварительной системы, на третьем - дыхательной системы.

Кроме того, З.Алиев отметил, что Закон «О медицинском страховании» прошел третье чтение в Милли Меджлисе.

«Для выполнения задач, вытекающих из требований закона, и создания механизмов потребуется около полугода. Это означает, что обеспечение амбулаторными лекарствами начнется во второй половине следующего года», - сказал глава Агентства.