Руководство НОК приняло участие в 13-й Генеральной ассамблее Спортивной ассоциации исламской солидарности

В столице Албании Тиране состоялась 13-я Генеральная ассамблея Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном олимпийском комитете (НОК), Азербайджан был представлен вице-президентом НОК и вторым вице-президентом ISSA Чингизом Гусейнзаде, генеральным секретарем Азером Алиевым, членом исполнительного комитета ISSA и председателем Координационной комиссии Игр исламской солидарности Эр-Рияд-2025 Кенуль Нуруллаевой и директором департамента внешних связей комитета Анаром Багировым.

Сначала состоялось заседание 41-го Исполнительного совета ISSA. Вслед за этим к своей работе приступила сессия Генассамблеи ISSF. Обсуждались вопросы повестки Генассамблеи, планы и стратегия предстоящих игр. Позже участников проинформировали о датах и спортивной программе VI Игр исламской солидарности, которые состоятся в столице Саудовской Аравии в будущем году.

VI Игры исламской солидарности пройдут с 7 по 21 ноября 2025 года по 13 олимпийским, 4 неолимпийским, 3 паралимпийским и 1 национальному виду спорта.