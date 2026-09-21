Кто они? Будущие соперники «Сабаха» в ЛЧ

Возвращение в клубный футбол после паузы на матчи сборных команд, ознаменуется не только национальными чемпионатами, но и еврокубковыми противостояниями.

Не так давно бакинский «Сабах» не лучшим образом начал свой исторический путь в Лиге чемпионов, уступив в стартовом матче «Манчестер Юнайтед». Однако впереди у азербайджанского клуба ещё семь встреч, а значит, время исправить ситуацию ещё есть. Более того, календарь приготовил для «Сабаха» встречи с одними из самых известных клубов Европы. В этой статье мы разберем, кто станет следующими соперниками команды и чего ждать от этих матчей?

«СЛАВИЯ» (ПРАГА)

В Лиге чемпионов старт у чешского клуба получился менее удачным, чем игра в чемпионате страны: в первом туре «Славия» дома уступила «Лансу» со счётом 2:3. При чем два гола команда пропустила уже в компенсированное время, играя в меньшинстве почти весь второй тайм. После восьми туров чемпионата Чехии пражский клуб не потерпел ни одного поражения — шесть побед и две ничьи, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:5. В последнем туре была обыграла хорошо знакомая азербайджанским болельщикам «Виктория» (Плзень). «Слаыия» уступала в счете, но сумела сначала отыграться, а затем забить победный гол уже на 101 минуте.

ЙИНДРЖИХ ТРПИШОВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СЛАВИЯ»

«К победе нас привела ментальность, желание не проиграть и фантастическая атмосфера. Сегодня нам помогла больше ментальность, чем футбольное мастерство».

После паузы на матчи сборных чешская команда отправится в Баку с целью набрать первые очки в турнире.

«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД)

Дортмундская Боруссия уже на старте сезоне показывает стопроцентный результат, выиграв все четыре матча в Бундеслиге, где она лидирует с 12 очками. С минимальным счетом был обыгран «Штутгарт», в ворота «Падерборна» было забито три безответных мяча, а в ворота «Гамбурга» два. «Хоффенхайм» был обыгран со счетом 3:2, именно с таким результатом «шмели» выиграли и стартовый матч Лиги Чемпионов против «Вильярреала». «Желтая субмарина» дала настоящий бой в Дортмунде команде Нико Ковача. До матча с «Сабахом», который состоится в Баку 20 октября дортмундцы проведут еще три встречи, две из которых будут в чемпионате Германии. То, в какой форме они подойдут к бакинскому матчу, останутся ли в лидерах Бундеслиге, и выиграют ли второй матч в ЛЧ, покажут именно эти противостояния. У Нико Ковача неплохая обойма. В составе есть Серуу Гирасси, Максимилиан Байер, Джоб Беллингем, Нико Шлоттербек, Грегор Кобель, а также молодые игроки вроде Итана Нванери и Джоуи Вермана. Состав, который вполне может провести яркий сезон и уже начал это делать. Потому, «Сабаху» нужно подойти к этому матчу очень внимательно, чтобы как-то найти слабые стороны в этом коллективе.

«ВИКИНГ»

Пожалуй, это один из самых загадочных соперников «Сабаха» в нынешнем сезоне. Это клуб из города Ставангер, один из старейших и наиболее известных клубов Норвегии. Несмотря на то, что на бумаге это самый менее именитый соперник, выезд в Норвегию всегда может быть непростым. Во-первых, в этой скандинавской стране национальный чемпионат проходит по системе весна-осень. Клуб более наигран, так как провел больше официальных матчей за последнее время, но, с другой стороны, возможно его игроки и немного подустали. Хотя, в чемпионате Норвегии за 9 туров до конца творится двоевластие в лице двух участников Лиги Чемпионов. И «Викинг» и «Буде-Глимт» набрали по 50 очков и в оставшиеся туры должны решить, кому достанется «золото». В ЛЧ же оба проиграли, при чем, оба немецким клубам. И, если «Буде-Глимт» пропустил пять безответных мячей от «Баварии», то «Викинг» сыграл получше, хотя и соперник был менее грозным. В гостях команда проиграла «Штутгарту» 1:3. Статистика матча была полностью за хозяевами, но, и скандинавы огрызались. Они сравняли счет сразу после пропущенного мяча в первом тайме. И, если бы не хет-трик Демировича, возможно, могли и увезти из Германии очки. Команда использует две системы. Иногда играет в три форварда, а порой 4-4-2. Матч против «Сабаха» пройдет 5 ноября. Отрицательным фактором для «Ссов» тут могут послужить холодные погодные условия. Как никак, это Норвегия.

«БАРСЕЛОНА»

Пожалуй, главная вывеска для азербайджанских болельщиков в этом сезоне, да, и не только в этом, возможно, в истории. Игра каталонцев сейчас завораживает. Рафинья набрал былую форму, даже стал еще сильнее. Система Флика работает безошибочно. Команда не оставляет камня на камне от своих соперников, будь это чемпионат или старт Лиги Чемпионов. «Барса» сейчас пребывает в лучшей форме в отличии от своего главного соперника - «Реала». Для «Сабаха» многое будет зависеть от того, кто из лидеров приедет в Баку, а кого Флик прибережет. Хотя, это будет пятый тур. Если даже у каталонцев до этого момента будет 12 очков, они, вполне вероятно, могут привезти сюда свою основную обойму. Даже этот факт не испугает «сов», а, наоборот, станет для них дополнительной мотивацией. Согласитесь, не каждый день выпадает возможность отобрать очки в ЛЧ у «Барселоны».

«ВИЛЬЯРРЕАЛ»

«Желтая субмарина», о которой мы уже сегодня упоминали. Именно этот испанский клуб дал настоящий бой в гостях дортмундской «Боруссии», проиграв разницей в один мяч. В последних двух матчах Ла-лиги перед перерывом на матчи сборных, команда выиграла у «Леванте» и «Малаги», однако, до этого была неудачная серия из четырех поражений подряд, одно из которых было на старте ЛЧ. Девятое место в чемпионате – не предел. Подопечные Иньиго Переса могут играть еще лучше. Еще не ясно на какой позиции расположится в ЛЧ команда к матчу против «Сабаха». 10 октября «Вильярреал» сыграл против «Королевского клуба», а в Лиге Чемпионов еще ждут «Наполи», «Ливерпуль», ПСЖ и «Славия», будет в этом календаре и матч против «Барселоны» и против нескольких менее сильных клубов. Эти игры покажут, в какой физической форме «субмарина» будет пребывать к игре против команды Вальдаса Дамбраускаса. До нее еще довольно приличное время (игра пройдет 8 декабря).

«НАПОЛИ»

Соперники «Сабаха» в Лиге чемпионов в 2027 году сыграли между собой на старте турнира. «Наполи» минимально проиграл дома «Арсеналу». Начать хочется согласно календарю с неаполитанцев. Главное впечатление о начале сезона - команда способна играть качественно, но пока не держит уровень от матча к матчу. Уверенный старт, хорошая реализация моментов, а затем проблемы против организованной игры соперника. Девятое место в Серии А с семью очками после пяти туров – согласитесь, не лучший результат. Однако, Массимилиано Аллегри является специалистом своего дела. Возможно, команда сможет исправиться и показывать лучшую стабильность к зиме. В любом случае, это очень опасный соперник для бакинцев, даже на Бакинском Олимпийском стадионе. С этой командой представители Азербайджана уже сталкивались к прошедшем сезоне. Тогда осенью это был агдамский «Карабах», который уступил в Италии со счетом 0:2.

«АРСЕНАЛ»

Играть против представителей Туманного альбиона в Лиге чемпионов стало уже весьма привычным делом для азербайджанских клубов. В сезоне 2025-2026 «Карабах» встретился сразу с тремя английскими командами («Челси», «Ливерпуль», «Ньюкасл»). Свой путь в главном клубном турнире Европы «Сабах» начал гостевым матчем против «Манчестер Юнайтед», а закончит противостоянием против действующих чемпионов Англии. Матч против «Брайтона» ознаменовался первой потерей очков для «канониров» в чемпионате страны. Каким будет их соперничество с «горожанами» к началу 2027 года покажет время, потому, судить сейчас еще слишком рано.

В этом сезоне «Сабаху» предстоит проверить себя на фоне соперников самого высокого уровня. Каждый из этих матчей станет отдельной историей — с разными стилями, атмосферой и вызовами. Но именно в таких встречах и рождаются самые яркие европейские вечера. Остаётся дождаться и узнать, насколько далеко «Сабах» сможет зайти в своей лигочемпионской кампании.

ЭМИН АХМЕДОВ