Азербайджанские шахматисты завершили VI тур Олимпиады победой и поражением

На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде состоялись партии очередного тура.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мужская сборная Азербайджана встретилась с Аргентиной. Наша команда победила соперника со счетом 2,5:1,5. Айдын Сулейманлы одержал победу, а Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов и Мухаммед Мурадлы сыграли вничью.

Женский коллектив уступил Казахстану со счетом 1,5:2,5. Гюльнар Мамедова, Говхар Бейдуллаева и Ханым Баладжаева сыграли вничью, а Гюнай Мамедзаде потерпела поражение.

До этого мужская сборная одолела Марокко (4:0), Филиппины (3:1) и Швейцарию (3:1), а также сыграла вничью с Чехией (2:2) и Румынией (2:2). Женская команда победила Гватемалу (4:0), Данию (4:0), Швецию (2,5:1,5), Англию (2,5:1,5) и Сербию (3:1).

Всемирная шахматная олимпиада, проводимая по швейцарской системе, состоит из 11 туров и завершится 27 сентября. На Олимпиаде участвуют 1032 шахматиста в составе 208 команд.