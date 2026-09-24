Определился лидер второй сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана продолжается Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана завершена – в течение часовой второй свободной практики гонщики в очередной раз испытали сложнейший городской трек Баку, в том числе его узкие повороты и т.д.

Лучшие результаты показали следующие автогонщики:

1. Джордж Рассел (Mercedes)

2. Кими Антонелли (Mercedes)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing)

Третья сессия пройдет 25 сентября в период с 12:30 до 13:30, после чего в 16:00 состоится классификация.

16:45

Пилот Haas Оливер Берман остановился на трассе практически сразу после начала движения во время второй свободной практики Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Причиной стала поломка двигателя. Сам Берман по радио сообщил команде: «Мой двигатель сломался».

Инцидент произошёл после возобновления сессии, которая ранее была остановлена красными флагами из-за аварии Арвида Линдблада.

No sooner has Bearman got going and he's stopped again 😖



"My engine broke" #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/QkSX2K9YHZ — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

16:30

Пилот Racing Bulls Арвид Линдблад врезался в стену на участке между 8-м и 9-м поворотами во время второй свободной практики Гран-при Азербайджана Формулы-1.

После инцидента на трассе появились красные флаги, и сессия была временно остановлена.

Напомним, что в Баку в эти дни проходит десятый по счёту Гран-при Азербайджана Формулы-1.

16:00

В Баку, который уже в десятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, дан старт второй сессии свободных заездов.

Гонщики продолжают подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу – отметим, что результаты сессии станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится 26 сентября.

Напомним, что лидером первой сессии свободных заездов стал Джордж Рассел (Mercedes).