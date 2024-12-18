В Азербайджане введено новшество на платной дороге

В Азербайджане началось применение «Карты скоростного проезда» (Sürətli Keçid Kartı) для использования на платной автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, такую карту можно приобрести в центрах ASAN xidmət в Губе, №2, 5, 6 и 7 - в Баку, №2 - в Сумгайыте, в пункте продажи, расположенном на 45-м километре автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, а также в пунктах оплаты проезда - Губа и Худат-Гусар (последний пункт платной дороги).

Чтобы получить «Карту скоростного проезда», гражданин должен предъявить удостоверение личности и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В настоящее время для проезда по платной дороге можно воспользоваться «Картой скоростного проезда» и обычной банковской картой. Однако спустя некоторое время платной дорогой смогут пользоваться только владельцы «Карты скоростного проезда». Поэтому агентство просит водителей приобретать такую карту заранее, чтобы избежать проблем в будущем при использовании платной дороги.