Состоялось IV заседание Республиканского комитета свободного профсоюза работников образования Азербайджана.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Араз Пашаев, его заместители и руководители организаций - членов комитета.

Открывая мероприятие, А.Пашаев проинформировал участников о повестке дня заседания. На заседании был обсужден ряд важных вопросов касательно утверждения сметы доходов и расходов, задачи и план действий на 2025 год.

Мероприятие продолжилось обменом мнений по организационным и текущим вопросам с руководителями организаций-членов комитета.