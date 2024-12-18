В Азербайджане впервые запущен единый Колл-центр судебных органов

В целях облегчения доступа к правосудию, оперативного информирования населения по вопросам судопроизводства и повышения удовлетворенности граждан запущен единый Колл-центр судебных органов» для связи с Судебно-правовым советом, Верховным судом Азербайджанской Республики и другими судами, действующими в стране.

Любой гражданин может связаться с соответствующим судом, позвонив по номеру (012) 887 со стационарных телефонов из любого региона Азербайджана или набрав номер 887 со всех мобильных операторов, используя контактные коды, предоставленные в голосовом меню.

Контактные коды судов также можно получить на официальном сайте Судебно-правового совета (www.jlc.gov.az).

Следует отметить, что Колл-центр судебных органов работает в режиме реального времени с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.