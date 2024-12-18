Победительницу олимпиад по математике приняли в Массачусетский технологический институт - ФОТО

Выпускница Бакинского турецкого лицея Фонда «Даянат» Севиндж Махмудова, неоднократно побеждавшая на Республиканских и Международных предметных олимпиадах, принята в один из самых престижных университетов мира - Массачусетский технологический институт.

Севиндж Махмудова завоевала 1 золотую и 2 серебряные медали на Республиканских предметных олимпиадах, дважды на Европейской олимпиаде по математике для девушек (EGMO) и один раз на Международной математической олимпиаде (IMO) завоевала бронзовую медаль.

Ее подготовка к Олимпиадам проходила в Центре по подготовке к международным олимпиадам при поддержке Министерства науки и образования.

Севиндж Махмудова, окончившая учебу в прошлом году, в настоящее время учится на первом курсе Корейского института передовых технологий (KAIST).