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Фонд Red Hearts: Четыре года на пути благотворительности

First News Media13:05 - Сегодня
Фонд Red Hearts: Четыре года на пути благотворительности

Исполнилось четыре года с момента официального основания фонда Red Hearts, который за это время оставил свой след во всех регионах Азербайджана через благотворительные инициативы, оказал материальную и моральную поддержку тысячам людей и сыграл важную роль в формировании культуры благотворительности в стране.

В честь этой даты фонд собрал своих друзей и партнеров на уже ставшем традиционным мероприятии под названием «Ты — Сердце», которое прошло вчера.

В мероприятии приняли участие представители Kapital Bank, доноры, партнеры, сотрудники и волонтеры. С приветственной речью выступил президент фонда Юсиф Поладов, который представил отчет о деятельности фонда за 2024 год, акцентируя внимание на темах «Общество», «Окружающая среда» и «Защита животных». В отчете были освещены многочисленные инициативы, такие как поддержка уязвимых групп, оказание материальной и моральной помощи нуждающимся, проведение мероприятий в детских домах и приютах, акции помощи малообеспеченным семьям, программы образовательных стипендий, проекты по повышению осведомленности о здоровье, массовые акции по посадке деревьев в регионах, очистка прибрежных зон от мусора, а также поддержка приютов для животных. Также были приведены статистические данные: в 2024 году 4505 доноров пожертвовали в общей сложности 1 870 000 манатов, что позволило при участии 196 волонтеров оказать помощь 4019 бенефициарам.

В рамках мероприятия член Правления Kapital Bank, главный директор по организационному развитию и человеческим ресурсам Фаргана Мамедова рассказала о роли фонда Red Hearts в стратегии корпоративной социальной ответственности Kapital Bank.

В своей речи она отметила: «Идея создания фонда Red Hearts возникла по инициативе нескольких сотрудников. Несмотря на то, что четыре года — это не такой уж долгий срок, фонд за это время значительно вырос, собрал вокруг себя большое количество волонтеров и реализовал ценные проекты для нашего общества. Это был путь, полный упорства и гордости. Выражаю свою благодарность всем нашим волонтерам и добрым людям, поддержавшим нас на этом пути».

Гюнай Мяссимова, член Попечительского совета фонда, также отметила вклад волонтеров в успехи фонда и поблагодарила их за участие.

В рамках мероприятия компании, внесшие значительный вклад в социальные проекты фонда, были удостоены новой премии Red Hearts Award. Среди награжденных компаний — PASHA Life, PASHA Bank, PASHA Investments, PashaPay, PASHA Technology и PMD Group. Также были вручены благодарственные письма волонтерам, активно поддерживавшим инициативы фонда, и руководителям филиалов Kapital Bank, отличившимся своими усилиями.

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