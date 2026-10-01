 Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news19:30 - Сегодня
Дом торжеств в Кюрдамире закрыли после массового отравления 92 человек - ОБНОВЛЕНО

Дом торжеств «Гюнеш» в Кюрдамирском районе временно приостановил работу после массового отравления гостей на свадебном мероприятии.

Как сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), заведение закрыто на период проведения расследования.

В ходе проверки специалисты агентства отобрали образцы блюд, подававшихся во время свадьбы, для проведения лабораторного анализа. Также были обследованы кухонные поверхности и оборудование.

11:38

Прокуратура проводит расследование в связи с отравлением 92 человек в доме торжеств в Кюрдамире.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в районной прокуратуре проводится расследование по факту обращения 30 сентября в больницу 92 человек с подозрением на пищевое отравление, принявших участие в церемонии, которая проходила на территории одного из объектов общественного питания в городе Кюрдамир:

«В целях установления причины отравления из объектов общественного питания были отобраны образцы продуктов питания, назначены соответствующие экспертизы и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

Лицам, обратившимся в больницу в результате отравления, была оказана необходимая первичная медицинская помощь, они были выписаны домой под амбулаторное наблюдение».

09:36

Число отравившихся на свадьбе в Кюрдамирском районе достигло 89 человек.

Как сообщили 1news.az в Кюрдамирской районной центральной больнице, подавляющее большинство из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Отметим, что Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) проводится соответствующая проверка. По факту ведется расследование.

Общественность будет проинформирована о дополнительных результатах расследования.

08:00

Число госпитализированных с подозрением на пищевое отравление после свадебной церемонии в Кюрдамире превысило 50, сообщает Report.

Согласно информации, они доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу, среди них семеро малолетних.

На месте работают сотрудники профильных ведомств, проверки продолжаются.

September 30, 2026 23:04

В Кюрдамире на свадьбе произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в банкетном зале "Гюняш".

Согласно предварительной информации, 13 участников мероприятия с симптомами пищевого отравления были госпитализированы в Кюрдамирскую центральную районную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов, по факту ведутся проверки.

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