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Пол Арон: «Азербайджанские болельщики очень искренние и особенные»

Редакция 1news17:23 - Сегодня
Пол Арон: «Азербайджанские болельщики очень искренние и особенные»

Эстонский автогонщик Пол Арон ставит пять звёзд Бакинской городской трассе, отмечает архитектуру города и местную кухню.

Пол Арон, посетивший Баку во время уикенда Формулы-1, поделился впечатлениями о городе, трассе, местной кухне и болельщиках. По его словам, Бакинская городская трасса — одна из самых интересных в календаре.

— Что вы думаете о бакинской трассе?

«Это одна из лучших трасс для гонок. Здесь находится одна из самых длинных прямых в календаре, а значит, всегда есть много возможностей для борьбы. Я бы включил бакинскую трассу в свой топ-10 — ставлю ей пять звёзд».

— Что больше всего удивило вас в Баку?

«Архитектура. Бежевые каменные здания города очень красивы. В то же время современные здания тоже очень интересны — в Баку эти два стиля хорошо сочетаются друг с другом».

— Какие здесь болельщики?

«Болельщики очень искренние и особенные. В какой-то момент они буквально следовали за мной — такого со мной не случалось на других гонках. Похоже, у меня довольно много поклонников в Азербайджане, и это меня очень трогает. Большое им спасибо».

— Что вам больше всего понравилось в Баку?

«Азербайджанская кухня очень разнообразная и вкусная. Особенно я бы отметил бараньи ножки. Меня также впечатлили разнообразие вкусов и подача блюд. Мне понравились энергия города, искренность людей и особая атмосфера Баку, где современность сочетается с историей».

— Что бы вы сделали в первую очередь, если бы снова приехали в Баку?

«Я бы хотел больше погулять по городу и снова попробовать местную кухню».

Пол Арон — один из заметных молодых пилотов в автоспорте, начавший карьеру в картинге. Поездка в Баку стала для него возможностью познакомиться с городом и встретиться с местными болельщиками.

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