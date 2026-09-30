 McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО | 1news.az | Новости
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McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО

Редакция 1news18:45 - Сегодня
McDonald's Azərbaycan открыл новый ресторан в посёлке Бадамдар - ФОТО

McDonald's Azərbaycan продолжает активно развиваться и радовать жителей столицы: 35-й ресторан компании открылся в посёлке Бадамдар по адресу: г. Баку, Сабаильский район, Бадамдарское шоссе, въезд 210.

Одноэтажный зал, оформленный в глобальной дизайн-концепции Luna, рассчитан на 176 посадочных мест, ещё 32 места предусмотрены на открытой террасе. Гостям доступны цифровые киоски самообслуживания, подача заказа к столу и доставка McDelivery, а сервис МакАвто позволяет сделать заказ, оплатить и получить его, не выходя из машины.

Для любителей кофе работает McCafé с широким выбором напитков и десертов, также есть меню завтраков. В ближайшее время для семей с детьми планируется открытие игровой зоны PlayPlace.

С открытием нового ресторана было создано 65 рабочих мест. На сегодняшний день в McDonald's Azərbaycan работают более 3 200 граждан страны.

Компания присутствует в Азербайджане более 26 лет и активно сотрудничает с местным бизнесом. Её партнёрами являются более 100 азербайджанских компаний в сферах снабжения, логистики, информационных технологий, рекрутмента, маркетинга и других.

Развитие сети McDonald's создаёт рабочие места как в самой компании, так и у местных поставщиков и партнёров. Это стимулирует экономическую активность в смежных отраслях и усиливает вклад компании в развитие ненефтяного сектора экономики страны.

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