По франшизе «Форсаж» снимут сериал

Стриминговый сервис Peacock дал зеленый свет производству сериала по мотивам популярной кинофраншизы «Форсаж».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Variety, о разработке проекта впервые стало известно в мае 2026 года, когда Вин Дизель объявил о планах расширить вселенную франшизы.

Премьера сериала предварительно запланирована на 2028 год и может состояться примерно в то же время, что и выход следующего фильма серии - «Fast Forever».

Сценаристами и шоураннерами проекта выступят Майк Дэниэлс и Вулф Коулман. Вин Дизель также войдет в число исполнительных продюсеров. Сюжет будущего сериала пока не раскрывается.

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