Сын «короля плаз» Айдына Демирчи вышел на свободу

Вице-президент «Группы компаний AQA Гафар Демирчи, сын известного предпринимателя Айдына Демирчи, обвиняемый в нанесении 8-миллионного ущерба природе вырубкой лесного массива в Шеки, был освобожден.

Как сообщает Qafqazinfo, Демирчи полностью возместил ущерб в размере 8 миллионов манатов.

По этой причине ордер на арест Гафара Демирджи и его сотрудников был отменен и они были освобождены из СИЗО.

Отметим, что сын Айдына Демирчи, Гафар Демирчи был привлечен к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД. Согласно обвинительному заключению, возглавляемая им компания Monte Ferro незаконно вырубила различные виды деревьев в лесных массивах, окружающих два села Шеки. Ему предъявлено предварительное обвинение по статье 259.3 («Вырубка деревьев - причинение значительного ущерба группой лиц по предварительному сговору») УК АР.

Напомним, что в «Группу компаний AQA» входят многочисленные плазы - Demirchi Tower, «Деловой центр AGA», Ariana Business Park, Caspian Business Center, «Центр технологий Lotfi Zadeh» и др. Кроме этого, компания работает в областях финансов (Ferrum Kapital и Caspian Audit), сельского хозяйства (AGA Agro, Monte Ferro), информационных технологий (Bravo Online Systems), туризма и отельного бизнеса (Da Vinci и Caspian Palace).

Айдын Демирчи является владельцем таких бизнес центров, как "Demirchi Tower", бизнес-центр "AGA", "Ariana Business Park", "Caspian Business Center", технологический центр "Lotfi Zadeh" и пр.

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