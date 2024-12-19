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При крушении поезда Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек

First News Media09:25 - Сегодня
При крушении поезда Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек

Число пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербург выросло до 31 человека, из них 5 детей.

Госпитализированы 14 человек, 4 находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Telegram-канале РЖД.

«По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии.

Погибших – двое», - говорится в сообщении. Компания сообщила, что готова предоставить возможность бесплатного лечения и реабилитации пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях.

Родственникам погибших РЖД выплатит по 2 млн 200 тыс. рублей. Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «Согаз».

Ранее сообщалось, что грузовой состав столкнулся 18 декабря в 16:15 мск с пассажирским поездом Мурманск - Санкт-Петербург в Кандалакшском районе Мурманской области. В результате аварии пострадали 27 человек, среди которых 5 детей, 2 человека погибли.

Источник: ТАСС

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