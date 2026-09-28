10 человек погибли при пожаре на предприятии по производству петард в РФ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при взрыве на производстве петард в Ярославской области возросло до десяти.

По предварительным данным, в момент взрыва в цехе находились 15 человек. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Четыре человека пока не выходят на связь, их поиски продолжаются.

19:45

При пожаре на предприятии по производству петард в Ярославской области России погибли пять человек, еще один пострадал.

Как сообщают российские СМИ, завод расположен в селе Кубринск Переславль-Залесского муниципального округа.

"При разборе обрушившихся конструкций обнаружены тела пяти погибших. Одна женщина с травмами ноги передана бригаде скорой помощи", - говорится в заявлении в МЧС РФ по региону.

Уточняется, что на территории предприятия загорелись два здания. В тушении пожара принимают участие более 100 человек и 40 единиц техники. Пожарным удалось локализовать возгорание, работы продолжаются.