Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии
Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных Сил РФ, соответствующий указ главы государства размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих", - гласит указ.
Правительству РФ предписано предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации установленной численности ВС.
Указ подписан 28 сентября и вступает в силу со дня его подписания.
Источник: Интерфакс
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