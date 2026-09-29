Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии

Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных Сил РФ, соответствующий указ главы государства размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих", - гласит указ.

Правительству РФ предписано предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации установленной численности ВС.

Указ подписан 28 сентября и вступает в силу со дня его подписания.

Источник: Интерфакс