В горных районах выпал снег, высота волн в Каспии достигла 2,6 метра

По состоянию на 09:00 19 декабря, на территории Азербайджана наблюдаются осадки, в некоторых восточных районах - ливни.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Количество выпавших осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило до 12 мм, Шабране, Губе, Шеки, Загатале и Балакене - 1 мм.

Высота снежного покрова в Алтыагадже составила 20 см, Грызе - 12 см, Халтане - 10 см, Шамахы - 7 см, Гусаре - 6 см, Гахе (Сарыбаш), Шахбузе - 5 см, на Шахдаге и в Гобустане - 4 см.

В соответствии с оранжевым предупреждением погодной опасности порывы западного ветра в Дашкесане достигали 28 м/с, Исмайыллы - 26 м/с, Кельбаджаре - 23 м/с.

В соответствии с желтым предупреждением ветер в Гобустане, Шеки, Огузе и Габале усиливался до 20 м/с, Мингячевире - 19 м/с, Нафталане, Шамахы - 18 м/с, Тертере - до 16 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", максимальная высота волн в открытом море достигала 2.6 м.

В Сумгайыте, Гёйчае, Шамахы, Гобустане, Грызе и Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5, низменных районах - 7 градусов тепла, Нахчыванской АР - 7, горных районах - 12 градусов мороза

Наблюдаемые на территории страны осадки сохранятся до вечера 19 декабря.