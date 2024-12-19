Возросло число отравившихся учащихся средней школы в Товузе - ОБНОВЛЕНО

Газах-Товузское региональное управление образования сделало официальное заявление в связи с произошедшим в школе №1, расположенной в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

«В селе Ашагы Гушчу Товузского района, в школе №1 с полным средним образованием в двух классах произошло задымление из-за засора пеллетной печи. Благодаря заранее принятым мерам по пожарной безопасности удалось предотвратить развитие инцидента. Ученики и учителя были эвакуированы в безопасное место в соответствии с планом эвакуации», - сообщили 1news.az в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Сотрудники отдела образования Товузского района находятся на месте происшествия.

Отмечается, что в результате задымления около 20 учеников почувствовали недомогание, им была оказана скорая медицинская помощь - их состояние находится под контролем.

«В настоящее время соответствующие органы проводят расследование причин произошедшего. Для обеспечения непрерывности образовательного процесса принимаются необходимые меры», - подчеркивают в Газах-Товузском региональном управлении образования.

Отметим, что ранее сообщалось, что более 10 учеников вышеуказанной школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление – подчеркивалось, что по предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.

11:55

В Товузском районе произошло массовое отравление.

Как передает местное бюро АПА, инцидент произошел в средней школе №1 села Ашагы Гушчу.

Сообщается, что более 10 учеников школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление.

По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.