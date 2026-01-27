Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства сына судьи, ранившего жену ножом - ОБНОВЛЕНО

В Баку возбуждено уголовное дело по факту нанесения мужчиной ранений супруге и его последующего самоубийства.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту покушения Эмина Ализаде на умышленное убийство Шафиги Алекперовой 25 января на территории Хатаинского района и его последующего самоубийства путем прыжка с высоты, в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, передает 1news.az.

В настоящее время ведется следствие.

В Баку произошла ужасающая семейная трагедия.

Как передает 1news.az со ссылкой на Unikal, стали известны некоторые подробности инцидента, случившегося в жилом комплексе «Белый город» (Ag Sheher).

Согласно полученным данным, сын председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева совершил преступление на глазах у своего ребенка. Сообщается, что он нанес супруге 20 ножевых ранений.

Совершив содеянное, мужчина поднялся с 10-го на 16-й этаж здания и выждал время. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, он покончил с собой, выбросившись с 16-го этажа.

Состояние женщины оценивается как тяжелое.

«Вчера ночью 35-летний мужчина бросился с соседнего дома и погиб. Перед тем как совершить суицид, он ударил ножом свою супругу».

Этой информацией поделилась в соцсетях певица Нура Сури.

Как передает 1news.az со сылкой на «Qafqazinfo», стало известно, что инцидент произошел в одном из зданий в Белом городе в Баку.

34-летний Эмиль Алиев нанёс ножевое ранение своей супруге на почве ревности. Затем он бросился с здания и покончил с собой.

Отметим, что отец Э. Алиева — председатель Габалинского районного суда Аббас Алиев.

По факту в Прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.