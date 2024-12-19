Министр науки и образования встретился с директорами школ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев провёл встречу с директорами общеобразовательных учреждений, действующих при Управлении образования города Баку.

На совещании приняли участие руководители структурных подразделений Министерства науки и образования, директор Государственного агентства дошкольного и общего образования Эшки Багиров, временно исполняющая обязанности руководителя управления образования города Баку Нармина Гусейнова, а также директора школ Сабаильского и Низаминского районов.

Поприветствовав участников встречи Эмин Амруллаев рассказал о реформах, реализуемых в сфере образования, достижениях текущего года и планах на будущее. Министр подчеркнул, что реформы в сфере образования проводятся постоянно и вопрос управления является одним из главных приоритетов этого процесса, особо подчеркнув важность обязанностей руководителей школ.