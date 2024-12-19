Назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначили на 28 и 29 декабря дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД, данный шаг предпринят в целях удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни.

С 30 декабря по 5 января поезда по данному маршруту будут курсировать ежедневно в обоих направлениях.

Подробную информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobile, а также по номеру 1822.