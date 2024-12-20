Глава Исполнительной власти Гусарского района встретился с представителями СМИ – ФОТО

19 декабря состоялась встреча главы Исполнительной власти Гусарского района Сахира Мамедханова с представителями средств массовой информации.

Как сообщает 1news.az, в ходе обсуждения, прошедшего в форме интересной дискуссии с участием местных представителей медиа, были подняты вопросы занятости, социальной защиты населения, образования и здравоохранения в районе.

Также журналистам предоставили информацию о проведенных за последние месяцы работах и планах на будущее в Гусарском районе.

Глава Исполнительной власти Гусарского района подчеркнул, что с момента своего создания национальная пресса всегда была проводником передовых идей, отражая общественно-политическую жизнь своей эпохи и внося значительный вклад в формирование национального сознания и новых концепций.

Он также отметил, что Исполнительная власть района всегда открыта для сотрудничества с прессой.

Сахир Мамедханов подчеркнул важность построения прозрачных и деловых отношений между журналистами и государственными структурами в эпоху глобализации и информационных технологий. Он поблагодарил представителей медиа за регулярное освещение успехов района в общественно-политической, социальной и экономической сферах, масштабных работ по благоустройству и проведению культурно-массовых мероприятий.

Представители СМИ, в свою очередь, выразили благодарность главе Исполнительной власти за созданные для них условия, искреннее отношение и доверие. Они подчеркнули свое стремление содействовать всестороннему развитию общества совместно с государственными органами, а также выразили уверенность в дальнейшем укреплении тесного сотрудничества с Исполнительной властью.

В завершение встречи глава Исполнительной власти ответил на вопросы журналистов, выслушал их предложения, а также было сделано памятное фото.