Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (парламент Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Азербайджана, значительные достижения в экономическом развитии страны, укреплении ее авторитета на мировой арене неразрывно связаны с Вашим именем.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглы, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях».