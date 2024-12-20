Аптечные организации в Азербайджане включены в число субъектов медицинского страхования

Аптечные организации включены в число субъектов медицинского страхования.

Это отражено в поправке к закону "О медицинском страховании", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, гарантирование государством доступности лекарств и медицинских средств и повышение качества медицинских услуг, а также обеспечение застрахованных лекарственными средствами и медицинскими средствами в случае наступления страхового случая входит в число основных принципов обязательного медицинского страхования.

Аптечные организации, действующие в соответствии с законами Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах" и "О лицензиях и разрешениях", будут иметь право на участие в обязательном медицинском страховании.

С аптечными организациями, заявившими о своем намерении участвовать в обязательном медицинском страховании, будет заключен договор.

Отпуск застрахованным лицам лекарственных средств, применяемых в амбулаторных условиях, аптечными организациями будет разрешен только на основании рецепта, переданного в базу данных ОМС (электронный информационный ресурс).

Источник: Trend