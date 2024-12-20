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AccessBank оцифровал внутренний документооборот с помощью SİMA İmza

First News Media10:16 - Сегодня
AccessBank оцифровал внутренний документооборот с помощью SİMA İmza

Цифровая подпись нового поколения - SİMA, разработанная ООО AzInTelecom, функционирующем при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширять сеть своих партнеров.

Очередной организацией, оцифровавшей свои услуги с использованием SİMA İmza, стало ОАО AccessBank. Цифровое решение SİMA İmza успешно интегрировано в систему внутреннего документооборота AccessBank. Благодаря этому все внутренние документы банка теперь подписываются в электронном формате при помощи SİMA İmza.

Следует отметить, что с помощью цифровой подписи нового поколения SİMA учреждения могут значительно сократить объем работы, использование бумаги и другие затраты.

SİMA İmza может быть интегрирована в любую систему, предоставляя пользователям возможность подписывать документы быстро и в неограниченном количестве.

Для получения информации о цифровой подписи SİMA необходимо посетить сайт sima.az или связаться с Контактным центром по номеру 157.

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