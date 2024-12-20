Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой Брат,

Выражаю братской Турецкой Республике и лично Вам глубокую признательность за единогласное избрание Азербайджанской Республики членом организации D-8 во время состоявшегося 19 декабря 2024 года в столице Египта Каире 11-го Саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8). Я благодарен Вам за слова о том, что принятие нашей страны в D-8 послужит усилению организации.

Эта организация, созданная 28 лет назад по инициативе и при лидерстве Турции, осуществляет плодотворную деятельность, направленную на повышение роли развивающихся стран в мировой экономике, диверсификацию торгово-экономических связей и создание новых возможностей, усиление их позиций на международном уровне.

Принятие в Каире впервые исторического решения о расширении организации D-8 является показателем международного доверия к Азербайджану, а также источником особой гордости для нас. Однозначная поддержка, выраженная кандидатуре Азербайджана, – это проявление наших отношений крепкой дружбы и сотрудничества, единства и солидарности со всеми странами-членами организации.

Убежден, что Азербайджан вместе со всеми странами-членами внесет вклад в мобилизацию совместных усилий с целью защиты основополагающих принципов D-8, углубления сотрудничества в рамках организации и продвижения наших общих интересов, укрепления исламской солидарности и превращения ее в большую силу.

Дорогой Брат,

С чувством гордости хочу отметить, что сегодня азербайджано-турецкие отношения, продиктованные волей наших народов, тесно связанных друг с другом глубокими историческими корнями, общими национально-духовными ценностями, достигли высочайшего уровня. Нерушимая дружба и братство, взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической, торговой, военной, военно-технической, гуманитарной и других сферах, реализуемые нами совместные крупномасштабные проекты являются одними из важных факторов, характеризующих наше стратегическое союзничество.

Высоко оцениваю Ваш визит в Азербайджан в ноябре этого года для участия в СОР29, с самыми добрыми впечатлениями вспоминаю нашу искреннюю и теплую встречу, прошедшую в атмосфере взаимного доверия, проведенный нами обмен мнениями.

Еще раз выражаю Вам признательность, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому народу Турции – неизменного благополучия и процветания».