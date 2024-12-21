Спасатели в Магдебурге заявили, что при наезде пострадали 60-80 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Спасательная служба Магдебурга заявила, что при наезде автомобиля на посетителей рождественского рынка пострадали от 60 до 80 человек.

Об этом сообщил телеканал Welt.

Водитель, по данным очевидцев, нарочно направил машину в так называемую сказочную часть рынка, где было много семей с детьми.

Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что, "предположительно, речь идет о теракте".

Городские власти также назвали происшедшее терактом.

Источник: ТАСС

23:44 20.12.2024

Полиция ищет взрывчатку на территории ярмарки в немецком Магдебурге, где в результате наезда на толпу погибли 11 человек.

Об этом пишет Bild.

«Полиция обыскивает оцепленную территорию рождественского рынка на предмет взрывчатки», — говорится в материале.

По предварительным данным, в результате наезда на толпу людей в немецком Магдебурге погибли 11 человек, 60 пострадали.

Источник: RT

23:22

В региональном правительстве земли Саксония-Анхальт назвали терактом наезд автомобилей на толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге.

Об этом передаёт телерадиокомпания MDR.

«На рождественской ярмарке в Магдебурге произошёл теракт. Это подтвердил представитель правительства Германии в земле Саксония-Анхальт Матиас Шуппе», — говорится в материале.

Отмечается, что на месте происшествия работает большое количество полиции и спасателей.

Источник: RT

23:11

В результате наезда на толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге погибли 11 человек, ещё 60 пострадали.

Об этом передаёт T-Online.

«Два автомобиля врезались в толпу на рождественском рынке в Магдебурге возле универмага Karstadt в пятницу вечером. 11 человек погибли и 60 получили ранения», — говорится в сообщении.

В настоящее время рождественский рынок закрыт.

Источник: RT